„Ich kann mich an kein Turnier erinnern, an dem Johann nicht teilgenommen hat. Er ist seit Jahrzehnten bei uns Stammgast“, durfte der Obmann des TTV Sierndorf, Albert Wilder, auch heuer wieder Johann Niefergall als Teilnehmer begrüßen.

Der 57-Jährige aus Berg, der beim Hobbyverein Arbesthal spielt, ist bei vielen Turnieren in ganz Niederösterreich ein bekanntes Gesicht. „Beim größten Hobbyturnier bin ich sogar der Serienmeister“, berichtet Niefergall voller Freude von seinen vier Titelgewinnen in Lindabrunn. Der fünfte in Folge soll im Mai gelingen. Bei der 39. Austragung in Sierndorf hatte der Berger sogar in drei Klassen ganz oben mitgespielt. „An guten Tagen passiert sowas“, schmunzelt Niefergall, der sich im Endspiel des Hobbybewerbes der Senioren gegen den Linzer Manfred Peneder mit 3:1 durchsetzte.

Im Bewerb Hobby Einzel hatte sich der Oberösterreicher im Finale dann aber revanchiert. Im Doppel erreichte Niefergall ebenfalls die letzte Runde. „Er ist ein unkonventioneller Spieler mit einem Noppenschläger. Ein unangenehmer Gegner“, kennt Sierndorfs Obmann die Stärken seines Stammgastes.