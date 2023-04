Punkteteilung im Landesliga-Krimi

Werbung

Nach viereinhalb Stunden Spielzeit war die Enttäuschung bei den Brucker Spielern groß. Im Duell gegen Gumpoldskirchen/Mödling 2 hatten Matej Petrek und Co. in der Sporthalle der Brucker Volksschule eine 6:2-Führung aus der Hand gegeben. Beim Stand von 7:5 für Bruck verloren Juraj Sykora und Kristina Österreicher ihre Einzelpartien jeweils knapp mit 2:3. Wie in der Hinrunde trennten sich die beiden Teams mit 7:7. Acht der 14 Spiele wurden erst im fünften Satz entschieden.

„Natürlich war die Enttäuschung groß, aber letztendlich müssen sie zufrieden sein. Die Gäste gingen leicht favorisiert in das Match. Vor dem Spiel hätten wir ein 7:7 sofort unterschrieben“, meinte der ehemalige Obmann Franz Gutdeutsch, der diesen Krimi als Zuschauer verfolgte.

In der Tabelle gab es somit keine Veränderungen. Die Gumpoldskirchener bleiben aufgrund des besseren Satzverhältnisses vor dem TTC Bruck auf Rang fünf.

„Sie verstehen, dass Anweisungen wirken“

Gutdeutsch selbst drückte als Betreuer der fünften Mannschaft den Nachwuchsspielern Justin Hütter, Jeremy Eberl und Benjamin Pauer die Daumen. Im Heimspiel setzten sie sich gegen den Tabellenvierten Grimmenstein mit 6:2 durch.

Die Brucker Jugend spielt eine überragende Rückrunde. Die letzten vier Ligaspiele wurden gewonnen. „Sogar Weigelsdorf haben wir eine Niederlage verpasst“, berichtet Gutdeutsch stolz vom 6:4-Erfolg über den Tabellendritten. Eine weitere Partie wurde mit 7:0 für Bruck gewertet, nachdem Gumpoldskirchen/Mödling 11 die Mannschaft zurückzog.

Im Vergleich zur Hinrunde hat sich vor allem Hütter gesteigert. Elf seiner 13 Einzelpartien hatte er für sich entschieden. „Ihm ist der Knopf aufgegangen.“ Gutdeutsch ist froh, dass der Nachwuchs die hilfreichen Tipps des Trainerteams annimmt. „Sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie verstehen, dass die Anweisungen auch wirken.“