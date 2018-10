„Wir kennen ihre Spielstärke nicht. Wir wissen nur, dass sie die deutschen Kontrahenten (Anm. Merseburg) bereits mit 7:0 geschlagen haben“, tat sich Spieler Lukas Bäcker im Vorfeld des Intercup-Auftaktes des TTC Bruck in Gruppe N schwer, eine Prognose über die Partie gegen Ostrava abzugeben.

Nach den ersten Einzelpartien stand aber fest, dass es gegen die Tschechen nichts zu holen gab. Zwar starteten die Hausherren mit einer 1:0-Führung - Christopher Huber setzte sich mit 3:1 gegen Pawel Marek Grela durch, dann ging es aber Schlag auf Schlag und weder Huber noch Bäcker und Kristina Österreicher, die den beruflich verhinderten Markus Ensbacher ersetzte, hatten gegen die Tschechen den Hauch einer Chance.

"Wir haben durchaus Chancen Platz zwei in der Gruppe zu erreichen"

„Auch wenn der Markus dabei gewesen wäre, hätten wir hier nichts ausrichten können. Diese Spieler sind einfach eine Klasse stärker“, berichtete Bäcker von drei jungen tschechischen Spielern im Alter von 16 bis 20 Jahren, die aber in der ersten tschechischen Liga im Einsatz sind und noch dazu dem Jugendnationalteam angehören. „Die profitieren von einem perfekt organisierten wöchentlichen Training“, so Bäcker.

Er blickt bereits auf das zweite Gruppenspiel in Deutschland, bei TSV 1990 Merseburg. „Wir haben durchaus Chancen Platz zwei in der Gruppe zu erreichen“, so Bäcker über die Partie am 17. November. Mit Rang zwei in der Gruppe würden die Brucker zwar nicht, wie die Gruppensieger, in der Intercup-Playoff-Phase mitwirken, aber in der nächsthöheren Wettkampfklasse.