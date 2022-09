Tischtennis Titeljagd ja, Aufstieg nein: Gallbrunn fühlt sich in Oberliga wohl

Lesezeit: 2 Min Raimund Novak

Sie starten in der 4. Klasse durch: Die Gallbrunner Florian Feikus, Gerhard Usel, Peter Zeman und Christian Schönbauer. Foto: privat

G allbrunns „Erste“ will in der Oberliga oben mitspielen. Und in der untersten Klasse feiert der ehemalige Obmann Peter Zeman ein Comeback.