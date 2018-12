Die meisten Klubs aus dem Bezirk Bruck blicken kurz nach der abgeschlossenen Runde vor Weihnachten zufrieden auf die Tabellen.

In Bruck gab es in der Zweiten Bundesliga in elf Runden gleich sieben Siege zu bejubeln: Platz vier! Die anderen Teams stehen diesem Erfolg nichts nach. Das zweite Team liegt in der 1. Landesliga mit nur einem Zähler Rückstand auf Tabellenführer Tulln und der zweiten Mannschaft von TTV Wiener Neudorf 1947 auf Rang drei. In der Oberliga belegt der TTC Bruck 3 mit Klubobmann Franz Gutdeutsch sogar Platz zwei. Einen Punkt dahinter lautert Bruck 4.

In den Top drei der Unterliga Süd A befinden sich die Gallbrunner. Die Einzelrangliste führt Spieler und Vereinsoberhaupt Richard Ibantschitz an. Er gewann 23 von 25 Partien. Auf Platz drei überwintert außerdem die zweite Mannschaft in der 1. Klasse Süd B. Titelchancen hat das vierte Team des TTC Gallbrunn. Nur einen Punkt trennen Andreas Mitterlehner und Co. vom Tabellenführer, Gumpoldskirchen/Mödling.

Den Aufstieg strebt die SV Schwechat in der Unterliga B an. Tibor Kun und Co. haben bisher alle Spiele für sich entschieden. In der 4. Klasse kündigt sich ein Titelkampf mit Wiener Neudorf 15 an.