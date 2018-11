Die Brucker reiten wenige Wochen vor der Weihnachtspause weiterhin auf der Erfolgswelle, ohne die Balance zu verlieren.

Die Bilanz in der 2. Bundesliga (Gruppe B) kann sich sehen lassen. In zehn Partien wurden sieben Siege gefeiert und ein Unentschieden erspielt. Mit dem neuen Hauptsponsor „Fire-Safety-Security“ im Teamnamen, strahlen Lukas Bäcker und Co. auch in den Ligaspielen zumeist Ruhe und Sicherheit aus, um die nötigen Punkte einzufahren. Derzeit belegt Bruck Platz zwei. Beinahe uneinholbar an der Spitze liegt St. Pölten. Die Hauptstädter gaben noch keine Partie aus der Hand.

In der 1. Landesliga liegt der TTC Bruck nur einen Zähler hinter Tabellenführer Tulln. Zuletzt fuhren Kristina Österreicher und Co. einen 8:5-Auswärtserfolg bei der SG Urtal ein. In der Oberliga C stehen gleich zwei Brucker Teams in den Top drei.