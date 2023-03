TTC Bruck: „Wir haben alles probiert“

Werbung

In der Sporthalle der Brucker Volksschule wurden gleich vier Meisterschaftsspiele gleichzeitig ausgetragen. Die erste Mannschaft des TTC Bruck musste auf Lukas Tremel verzichten, der sich wenige Tage zuvor die Zehe brach. „Er wird auch noch in der nächsten Runde aussetzen“, berichtete Klubobmann Werner Wenzel.

Dass der Gegner, Guntramsdorf, nur mir zwei Spielern erschien, hatten die Brucker vor Ort enttäuscht zur Kenntnis genommen. „Wir möchten mit dem Verband darüber reden. Es geht zwar um Punkte, aber ein Spiel durchzuführen ist in solchen Fällen eigentlich sinnlos. Die Partie war in 45 Minuten erledigt“, erwähnte Wenzel, dass Guntramsdorf nicht zum ersten Mal wegen Personalmangel dezimiert angetreten waren. Bruck siegte am Ende mit 8:2.

Der Titel ist seit einigen Wochen aber kein Thema mehr. „Wir wollen mit allen Mannschaften die Klasse halten“, meint Wenzel. Das zweite Team kassierte im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga eine 4:8-Niederlage gegen den Tabellenvierten Wiener Neustadt 2. Matej Petrek und Co., die derzeit am vorletzten Platz stehen, trennen aber nur zwei Zähler auf den Fünften Gumpoldskirchen/Mödling 2.

Niederlagen mussten auch Bruck 3 und Bruck 4 einstecken. Beide Mannschaften trafen in ihren Klassen jeweils auf den Tabellenführer. Die Oberliga-Truppe mit Obmann Wenzel verlor gegen Wiener Neudorf 5 mit 1:6, in der 3. Klasse Süd B kassierte Bruck ohne Topspielerin Daniela Petrekova sen. eine 0:7-Schlappe gegen Berndorf. „Ich bin aber mit den Leistungen grundsätzlich zufrieden. Wir haben gegen die Erstplatzierten alles probiert“, resümierte Wenzel.