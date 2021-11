TTC Leopoldsdorf nimmt Top-Drei ins Visier

Obmann Axel Schernhammer, Dietmar Frischmann und Erwin Heindl bilden die erste Mannschaft des TTC Leopoldsdorf, der heuer in der 1. Klasse Süd B mit zwei Siegen in fünf Runden in die Saison gestartet ist. Diese fielen gegen Möllersdorf und Gumpoldskirchen/Mödling mit 7:0 klar aus. Dämpfer setzte es gegen den aktuellen Tabellenführer Steinabrückl (0:7) und Grimmenstein (1:6). „Wir wollen uns im oberen Tabellendrittel festsetzen“, meint Schernhammer, dessen Team derzeit auf Rang drei liegt.

Die zweite Mannschaft vor schwierigem Kampf

Die zweite Mannschaft mit den Zapletal-Brüdern Christian und Alexander wartet in der 1. Klasse Süd A noch auf ein Erfolgserlebnis. „Sie brauchen jeden Punkt, um die Liga halten zu können“, weiß der Obmann, dass die zweite Truppe vor einer schwierigen Aufgabe steht.

Auf die Hilfe von jungen Talenten muss der TTC Leopoldsdorf verzichten. Die Integration von Nachwuchsspielern kann nicht umgesetzt werden. „Wir verfügen über keinen Jugendtrainer. Der Verein ist einfach zu klein“, betont Schernhammer, dass er interessierten Neulingen aber stets den Weg nach Wr. Neudorf vorschlägt.