Was für die FPÖ das Ibiza-Video war, war für den TTC Bruck die Nachricht des niederösterreichischen Tischtennisverbandes: ein Schlag in die Magengrube. Darin ist zu lesen, dass der Klub aus der 2. Bundesliga absteigen muss. Der Grund: Der Verein hat sich nicht an das Regelwerk in der Nachwuchssuperliga gehalten.

Im Detail bedeutet das, dass ein Verein in dieser Liga, die vier Mal jährlich ausgetragen wird, entweder einen U15-Spieler oder drei U13-Spieler nennen muss, wenn er in der 2. Bundesliga mit drei Österreichern antritt. Der TTC Bruck hatte diese Vorgabe verabsäumt. „Wir hatten nur zwei U13-Spieler gestellt. Als wir den Fehler bemerkten, haben wir versucht, einen Spieler nachzumelden. Es war aber zu spät“, erläutert Klubobmann Franz Gutdeutsch.

Dabei hätte es sein können, dass dieser Verstoß in diesem für Gutdeutsch kompliziert geführten Regelwerk gar nicht aufgefallen wäre, aber: „Der Verein Kapfenberg hat diesen Fehler bei Leoben bemerkt und dürfte diesen angeschwärzt haben. Daraufhin hat der Verband alle Teams genau überprüft. Nun müssen vier Klubs aus der 2. Bundesliga absteigen.“ Betroffen sind neben Leoben und Bruck außerdem St. Veit/Hainfeld und der TTC Gratwein. Die Zwangsabstiege bestätigt auch Andreas Hammerschmid, Sportdirektor des NÖTTV, gegenüber der NÖN: „Die Kapfenberger haben den Regelstoß bei Leoben gemeldet und profitieren nun davon (Anm.: Kapfenberg liegt am Tabellenende der Gruppe B). Die anderen Vereine haben ebenfalls gegen diese Zusatzbestimmungen verstoßen.“

Bäcker: „Bundesliga schadet sich selbst“

Als „schade“ bezeichnete Brucks Bundesligaspieler Lukas Bäcker die Entscheidung der Bundesliga: „Ich glaube, die Bundesliga tut sich nichts Gutes, wenn sie wettbewerbsfähige Mannschaften, die ausschließlich mit Österreichern spielt, nicht mehr spielen lässt.“ Kurioserweise lebt für den TTC Bruck noch die Chance, in der 2. Bundesliga zu bleiben, denn: die Landesligamannschaft erreichte in der abgelaufenen Saison Platz drei und spielte vor wenigen Tagen in Salzburg das Aufstiegsturnier um den Einzug in die zweithöchste Spielklasse. Zwar erreichten Tomas Rajtik, Matej Petrek und Christopher Krämer nur Rang fünf, aber aufgrund der sich Jahr für Jahr wiederholenden Frage, welcher Verein nun absteigen oder aufsteigen wird oder welcher Verein überhaupt den Aufstieg annimmt oder auf diesen verzichtet, kann der TTC Bruck theoretisch noch den Sprung nach oben schaffen. „Eine Entscheidung erwarte ich in den nächsten Wochen. Wie ich gehört habe, schaut es für uns ganz gut aus“, meint Gutdeutsch.

Ein Landesliga-Spieler wird zwar die Daumen drücken, aber nicht mehr für den TTC Bruck an die Platte gehen. Christopher Krämer wechselt zu Wiener Neudorf. Kristina Österreicher wird sich noch entscheiden, ob sie noch ein Jahr dranhängt, oder sich ausschließlich auf die Frauenbundesliga mit dem burgenländischen Klub Oberpullendorf konzentriert.