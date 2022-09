Schwechater erringen Staffelsieg

Werbung

Zum Saisonende hatten sich der Lanzendorfer Artur Vrba, der Zwölfaxinger Roman Mrkvicka-Bruckner und der Wiener Sebastian Hannes zusammengetan, um erstmals eine Staffel zu bilden.

Ihr Ziel: Die olympische Sprintdistanz beim 35. internationalen Austria Triathlon in Podersdorf. „Unser Fokus war, diesen Bewerb zu gewinnen“, meinte Vrba. Er selbst ging als Letzter, daher als Läufer, ins Rennen. Dabei profitierte er auch von den tollen Ergebnissen seiner Teamkollegen.

Zuerst kam Schwimmer Mrkvicka-Bruckner, der die 1,5km nach 24 Minuten als Gesamtdritter abschloss, in der Wechselzone an. Danach trat Hannes in die Pedale – und wie! Beim Radfahren über die 40 Kilometer bedeuteten 1:26:35 Stunden eine neue persönliche Bestmarke.

„Es war sogar die viertschnellste Zeit von allen Triathlon-Teilnehmern. Die Führung konnte ich daher problemlos nach Hause bringen“, gratulierte Vrba. Mit der Gesamtzeit von 2:06:21 Stunden fiel der Sieg deutlich aus. Die Verfolger kamen mit über zwölf Minuten Rückstand ins Ziel.