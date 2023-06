„Rambo“ rennt um ganz Österreich

Schritt für Schritt weiter. Andreas Ropin macht Meter. Am Montag ging's quer durch den Bezirk, bei Hainburg überquerte der Ultraläufer die Donau. Seit mittlerweile drei Wochen ist er jeden Tag auf den Beinen, schläft vorzugsweise im Wald unter freiem Himmel und hat ein Ziel: In 100 Tagen die Staatsgrenze der Alpenrepublik ablaufen. Unter dem Motto „Rambo Runs Around Austria“ legt der gebürtige Steirer Andreas „Rambo“ Ropin im Laufschritt bis zu 50 Kilometer täglich zurück. Unterstützt wird der Berg- und Trailrunner von Bernhard Scheikl – dem Schirmherrn des natürlichen Teegetränks Dsire Tea Drink. Andreas Ropinhatte immer schon einen Hang zu Extremen. Wenn man ihn heute sieht, möchte man nicht vermuten, dass er einst suchtkrank war, täglich raue Mengen Alkohol trank und bis zu 60 Zigaretten pro Tag rauchte.

Weg mit den „Tschick“, her mit den Laufschuhen!

Der Absturz war vorprogrammiert und zwang ihn letztlich zur Umkehr. Der gelernte Stahlbauschlosser entsagte der selbstzerstörerischen Haltung und zog zum Ausgleich die Laufschuhe an. Ein Schritt der ihm frisches Selbstvertrauen und ein neues Lebensgefühl bescherte. Seither ist er nur noch nach einem „süchtig“, nämlich nach der Grenzerfahrung als Ultraläufer und Extremsportler. Aktuell ist er im Zeichen von „Rambo Runs Around Austria“ – kurz RRAA – entlang der österreichischen Staatsgrenze „on Tour“. Über 100.000 Höhenmeter, rund 3.200 Gesamtkilometer und das alles in unter 100 Tagen.

Der Startschuss dafür fiel am 1. Juni in Großgmain, unweit der Mozartstadt. Via Tracker kann man seinen Standort live mitverfolgen, auf Social Media schildert er seine Eindrücke. Getragen wird Ropin von seinem eisernen Willen, dem Support eines engagierten Dsire-Teams und dem Mantra: „Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ Dass so eine Challenge nur in Zusammenarbeit mit Menschen gelingen kann, die an die Idee und auch an „Rambo“ glauben, ist selbstredend. Einer jener Visionäre, der dazu gehört, ist Bernhard Scheikl. Was die beiden eint, ist der Glaube an das Große, das Einzigartige: „Es geht um Dinge, die man nicht kaufen kann: In erster Linie um Motivation, Zeit, Träume, Glück sowie Freunde fürs Leben.“ Und es gehe darum, das Leben anzupacken: „Weil es eben kein Fundbüro für verpasste Gelegenheiten gibt!“