Die Damen des UTC Schwechat sind im Bewerb +35 in der C-Klasse mit einem 3:3 beim TC Brunn in die Saison gestartet. Zuletzt mussten die Braustädterinnen, angeführt von der Mannschaftsführerin Anna Martinek, allerdings eine 1:5-Heimniederlage gegen Sommerein einstecken.

„Viele von uns spielen erst seit ein paar Jahren Tennis“, berichtet die routinierte Martinek, dass einige ihrer Teamkolleginnen erst wenige Ligaspiele in ihren Beinen haben.

Martinek selbst ist 65 Jahre alt, hat schon in der Landesliga Erfahrung gesammelt und ist seit 30 Jahren Mitglied beim UTC. Sie hofft, dass sie mit ihrem Team in der nächsten Runde beim TC Tribuswinkel III punktet, um in der Tabelle ein paar Plätze gut zu machen. Die Schwechaterinnen streben die Plätze drei bis vier an.

Die Herren des UTC Schwechat feierten in der Kreisliga A (35+) in Runde eins einen 6:1-Sieg über Süd Hennersdorf. Dass die Meisterschaft aufgrund der Coronakrise freiwillig ausgetragen wird, ärgert den Kapitän. „Gerade beim Tennis ist doch der Abstand gegeben. Für die Saison haben gleich zwei Teams abgesagt“, so Michael Schütz.