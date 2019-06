Der Carnuntum-Cup wurde zwar mit einem Turnier im Mai bereits gestartet, das Hobbyturnier hat nun aber offiziell die Beachvolleyballsaison eröffnet. Dazu durfte der Veranstalter VC Haslau/Maria Ellend 16 Teams begrüßen. „Es gibt immer mehr neue Gesichter aus dem Bezirk“, freute sich Organisatorin Veronika Martinek über den großen Zuspruch des mittlerweile zum vierten Mal ausgetragenen Saisoneröffnungsbewerb.

In vier Gruppen wurden die Finalisten ermittelt. In das Endspiel schafften es „TC Fischamend“ und „Spirit Team“ (aus Marchfeld). Die Fischamender mit Sascha Kuntel, Markus Chlad, Günter Piccardi und Ivana Radovanovic schrammten mit einer 13:21-Niederlage am Pokalsieg vorbei.

„Das Niveau steigt von Jahr zu Jahr und die Spieler werden immer ehrgeiziger“, erhofft sich Martinek nun ähnlich viele Anmeldungen bei den drei ausständigen Carnuntum-Cupbewerben.

Für den zweiten Termin sind noch Plätze frei. Informationen dazu auf der Vereinshomepage.

