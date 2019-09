Robert Reithofer leitete jahrelang die Geschicke des Hobbyvolleyballvereines „Powervolleys Prellenkirchen“ und betreute zuletzt die Jugend. Die Arbeit mit dem Nachwuchs spornte ihn an, eine neue Herausforderung zu suchen und einen eigenen Verein zu gründen. Die „BallsportWerkstatt Sport Union“ entstand.

Mit einem großen Angebot konnte das Team rund um Reithofer bereits jede Menge Interessenten an Land ziehen. So ist der Kurs „Spiel & Sport Bewegungsangebot“ (für Kinder ab der 2. Klasse Volksschule bis zum 12. Lebensjahr) bereits ausgebucht. Dabei werden wöchentlich im Prellenkirchener Turnsaal die Grundlagen von Mannschaftssportarten erlernt. „Die Bewegung und die Förderung des Teamgeistes stehen dabei im Vordergrund. Je nach Entwicklung könnten künftig Teams für Basketball oder Landhockey entstehen“, erläutert Reithofer.

Weiters gibt es eine Volleyball Fun-Gruppe, die Woche für Woche an ihrer Technik feilt. In dieser Gruppe sind noch Plätze frei – auch Anfänger sind willkommen. Weiters feilt der Klubobmann an einer Tischtennis-Spielgemeinschaft. Dazu organisiert die „Werkstatt“ ein Hobbyturnier Anfang November.

Wer Lust hat einen Kurs oder ein Turnier zu besuchen, kann sich beim Obmann telefonisch unter 0676/4412345 melden.