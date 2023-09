Lebenszeichen: Schwechat holt 1:1

Es ist vollbracht: Schwechat hat die Kurve gekratzt und den ersten Punkt geholt. „Es hätten aber drei sein müssen“, ärgerte sich Sportlicher Leiter Dejan Mladenov nach dem 2:2 gegen Donau. Was dem Frust zusätzlichen Zunder gab, war der späte Ausgleichtreffer in der 95. Minute, der noch dazu durch einen (umstrittenen) Elfmeter herbeigeführt wurde. „Unser Spieler wurde im Strafraum am Ellbogen mit dem Ball getroffen. Es war eine ganz harte Entscheidung, da einen Elfmeter zu geben“, schüttelte Mladenov den Kopf. Die Schwechater lagen in diesem Match zweimal vorne. „Wir haben sehr gut gespielt“, sah Mladenov einen eindeutigen Aufwärtstrend nach den Niederlagen der Vorwochen. „Es war eine Top-Top-Leistung.“

Die nächste Hürde heißt Slovan HAC

Selbst die Sperre von Niklas Roth schien den Braustädtern keine Probleme zu bereiten. Auf den Youngster im Mittelfeld müssen die Blau-Weißen übrigens auch im nächsten Match gegen Slovan HAC (Freitag, 18:30 Uhr) verzichten, da er zwei Spiele an Sperre ausgefasst hat. Ob das kleine Erfolgserlebnis gegen Donau Aufwind geben wird? „Ich hoffe es. Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber das war schon ein Schritt in die richtige Richtung“, so Mladenov.

Bis auf Roth sollten bei den Schwechatern alle Kicker an Bord sein. Auch Goalie Haydar Bayram. Er wurde gegen Donau zwar kurz nach der Pause ausgewechselt, allerdings nicht verletzungsbedingt. „Ihm war plötzlich schlecht“, berichtete Mladenov von gesundheitlichen Schwächen bei seiner Nummer eins.