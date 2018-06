Im Vorfeld wurde in St. Pölten ein spannender Zweikampf zwischen TSC Schwarz-Gold Wien und dem HSV Zwölfaxing heraufbeschworen und die Zuschauer der Staatsmeisterschaften in den Lateinformationen (1. Bundesliga) sind auf ihre Rechnung gekommen. Die Zwölfaxinger, trainiert von dem Trio Stefan Herzog, Barbara Stamm und Isabella Purzner, war jahrelang Österreichs Nummer eins mit zahlreichen Titelgewinnen, bis vor zwei Jahren das Team aus Wien den HSV an der Spitze ablöste. Die Wiener schnappten sich zwei Mal die Krone, nun wollte der HSV das Triple verhindern.

Dem A-Team gelang dies auch mit Bravour. Die Choreografie „Pokerface“ erhielt von den ausschließlich internationalen Wertungsrichtern Bestnoten. Der insgesamt 13. Staatsmeistertitel war perfekt. Nicht nur das, auch die drei anderen Teams des HSV schafften den Sprung auf das Treppchen. So erreichte das B-Team hinter den TSC Schwarz-Gold Rang drei. Weiters siegten die C-Garnitur in der 2. Bundesliga sowie die D-Mannschaft im Hobbybewerb. „Das war ein sagenhaftes Ergebnis“, schwärmte HSV-Clubmanager Peter Kielhauser von diesem sensationellen Erfolg in der Landeshauptstadt.

Bis zu 35 Stunden täglich trainieren die Tänzer des A-Teams, um derartige Erfolge einfahren zu können. So soll auch bei der bevorstehenden EM im polnischen Kalisz, vom 9. bis 10. Juni, ein gutes Ergebnis gelingen.