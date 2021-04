Es liegen sportlich turbulente Monate hinter dem ASKÖ Volksbank Purgstall insbesondere für die Sektion der Volleyballerinnen. Nachdem man im Jahr 2016 noch in der 1. Klasse Damen West spielte, also der untersten Liga im niederösterreichischen Amateurbetrieb, ist die rasante sportliche Entwicklung rund um das Team von Cheftrainer Ali Bajraktarevic erstaunlich.

Im Jänner setzte man als Verein, nachdem man über Monate keine Trainingseinheiten in geschlossenen Räumen abhalten dürfte, mit dem Schritt vom Amateurbetrieb zum Profibetrieb als Verein ein sportliches Lebenszeichen. Nachdem man bis zum Lockdown im November zumindest den Grunddurchgang ausgetragen hatte, wurden auch all jene Mannschaften gefragt, ob es in ihrem Interesse wäre, in den Profibetrieb zu wechseln. „Dieser Schritt war zu Beginn natürlich mit hohen Zusatzkosten verbunden, welche ausschließlich der Sicherheit der Spielerinnen und den Betreuern diente. So mussten wir quasi eine eigene Teststraße für unsere Athletinnen installieren. Jedoch durch das wachsende Testangebot im Bezirk Scheibbs wurde es aber für uns auch wieder leichter, die Spielerinnen zu testen“, erzählte Sektionsleiter Martin Wenighofer über den Start in der zweiten Damenvolleyball Bundesliga. Mit dem nun beschlossenen Start für die Athletinnen des ASKÖ-Volksbank Purgstall hieß es, nun schnell in Form zu kommen, davor hieß es für die Sportlerinnen, sich mit gemeinsamen Online-Sporteinheiten in Form zu halten und abzuwarten. „Gerade die Stimmung aus den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten hat sich in der Mannschaft derartig verankert, dass wir mit dieser Euphorie dann in alle Spiele gegangen sind“, berichtet die Kapitänin Sarah Kastenberger über das lang ersehnte Matchgefühl. Die ersten Spiele waren für die Purgstallerinnen mehr als nur durchwachsen, so verlor man knapp zuhause mit 2:3 gegen die SG Erzbergmadln VBV Trofaiach zum Auftakt. Danach folgte ein enorm umkämpfter Auswärtssieg gegen den ATSC Wildcats in Klagenfurt, im darauffolgenden Spiel gegen den Meisterschaftsfavoriten VC Dornbirn setzte es eine Niederlage, welche knapp, aber verdient war. Diese Niederlage war aber die Initialzündung für die Mannschaft, eine Siegesserie hinzulegen und sich langsam an die Spitze der zweiten Damen Volleyball Bundesliga heranzupirschen. Das Ziel, die Liga unter den besten vier Mannschaften zu beenden, war relativ schnell gesichert und so orientierte sich die Mannschaft samt ihrer Top-Scorerin Sarah Kastenberger weiter nach oben und es sollte mit dem Vizemeistertitel und einer Siegesserie von acht Spielen belohnt werden. „Es ist schon ganz klar hervorzuheben, welche enorme Mannschaftsleistung wir als Verein geleistet haben, aber ich freue mich auch für mich individuell, denn durch meine zahlreichen Treffer habe ich einen großen Beitrag dazu leisten können,“ berichtete Sarah Kastenberger. Mit eben genau diesen 220 erzielten Trefferpunkten war es möglich, den Vizemeistertitel nach Purgstall zu holen, trotzdem ist die Situation noch ungewiss, ob sie heuer mit ihrer Partnerin Patricia Maros auch auf Sand spielen wird.

