Tabellenführer. Ronald Kranzl, Jakob Reiterlehner und Günther Sturmlehner (v.r.) bestritten drei Spiele in drei Tagen, gewannen alle, und führen aktuell die 2. Landesliga an. Das schwere Auswärtsspiel in Waidhofen/Thaya (von links: Pavel Forman, Gerold Kornell, Mathias Neuwirth) gewann das Trio mit 6:1.