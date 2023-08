Es fehlen nur noch die Generalproben

Nur noch eine Partie, die Generalprobe, steht vor der Tür – dann geht es für Purgstall und Wieselburg in den Meisterschaftsbetrieb. Die Form und die Leistungen der beiden Bezirksvertreter sind aber durchaus vielversprechend.

Die SVg Purgstall spielte am vergangenen Freitagabend zuhause gegen Waidhofen/Ybbs. Die Gäste, die in der Vorwoche gegen Ybbs gewannen, waren als Aufsteiger in die Gebietsliga West ein durchaus starker Testspielgegner. „Waidhofen hat eine gute Mannschaft und sie haben auch alles versucht. Es war ein guter Test für uns“, freut sich Purgstalls Gerhard Plank über einen 4:1-Sieg im Vorbereitungsspiel. Die Tore für die Purgstaller erzielten Angreifer Rene Pitzl, der eingewechselte Samuel Elbaky sowie die beiden Neuzugänge Blaz Udovcic und Emre Koc.

Komplett war die Mannschaft von Purgstalls Trainer Hans-Jürgen Moser aber noch nicht. Philipp Plank fehlte angeschlagen und wurde geschont. Auch Özkan Dinc und Mathias Hofmarcher waren noch nicht mit dabei. „Es ist natürlich nicht optimal, wenn nicht alle dabei sind, aber für die kommende Woche sieht es schon besser aus. Dafür haben einige junge Spieler wieder Einsatzminuten gesammelt und gesehen, dass wir auf sie setzen“, erklärt Gerhard Plank.

Noch einige Ausfälle bei den Testpartien

Der SC Wieselburg musste sich am vergangenen Wochenende zwar geschlagen geben, die Leistung passte aber dennoch. Für den SCW ging es nach Stockerau (2. Landesliga Ost) – dort setzte es eine 1:0-Niederlage, bei dem der entscheidende Treffer durch Ex-Bundesliga-Stürmer Mario Konrad erzielt wurde. Die Braustädter sahen dabei eine klare Abseitsposition: „Es war deutlich Abseits – insgesamt aber egal, da die Leistung auf jeden Fall gepasst hat. Wir haben wieder einiges probiert und Ausfälle verkraften müssen. Dafür war es wirklich gut“, sagt Wieselburgs Trainer Rudolf Vogel.

Die Liste der Ausfälle, die die Braustädter verkraften mussten, war tatsächlich lang. Die Defensivspieler Andreas Schluder, Behar Uka, Tobias Saffertmüller fehlten ebenso wie Neuzugang Latschbacher und Clemens Heindl. „Auf unseren Neuzugang Latschbacher freue ich mich schon, wir müssen ihm aber Zeit geben. Sein Knie schmerzt noch etwas. Bei Tobias Saffertmüller müssen wir abwarten, wie er auf die Behandlungen reagiert“, klärt Rudolf Vogel auf.

Während Latschbacher zumindest teilweise individuell trainieren kann, muss Saffertmüller eine Reha und einige Behandlungen machen. Dafür gab es beim Test in Stockerau auch etwas Positives – Sebastian Punz spielte erstmals nach seiner schweren Verletzung wieder von Beginn an und wurde von SCW-Coach Rudolf Vogel in der Innenverteidigung ausprobiert und konnte sich dabei etwa eine Stunde lang für die erste elf empfehlen.