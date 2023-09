Wieselburg in einer ungewohnten Situation

Zwei knappe 0:1-Niederlagen in Serie. Ein Gefühl, das den Braustädtern über die letzten Saisonen nicht mehr bekannt war. Nach der bitteren 0:1-Niederlage im Derby gegen Purgstall folgte nun abermals ein 0:1 gegen stark kämpfende Seiten-stettner. „Seitenstetten ist eine starke Mannschaft und man bekommt nicht viele Chancen. Diese müssen wir aber nutzen. Ein Unentschieden wäre aber auf beiden Seiten gerecht gewesen“, erklärte Trainer Rudolf Vogel.

Neben den Niederlagen stößt dem Trainer auf, dass sein Team nun über 180 Minuten kein Tor erzielt hat. „Das sind wir nicht gewohnt. Der ganze Verein ist in einer neuen Situation, aus der wir aber sicher stärker herauskommen“, ist sich Vogel sicher. Vor allem stimmen ihn die Trainingsleistungen und die „positive Stimmung“ im Team zuversichtlich, den Turnaround in der nächsten Partie wieder zu schaffen.

Dennoch legt Vogel einen Finger in die Wunde: „Mir haben in Purgstall aber auch gegen Seitenstetten die kreativen Lösungen gefehlt. Die Qualität ist vorhanden, nur müssen wir sie in den Spielen auch umsetzen.“Sieg gegen

Herzogenburg erwartetVielleicht kommt da Herzogenburg gerade zur rechten Zeit. Diese haben nach vier Spielen lediglich zwei Zähler auf dem Konto und fingen sich gegen Melk eine 3:6-Niederlage nach einer 2:0-Führung. Für Rudolf Vogel steht aber zunächst die Aufarbeitung der zwei Niederlagen im Vordergrund. „Wir werden das mit der Mannschaft in Einzelgesprächen aufarbeiten und dann den vollen Fokus auf Herzogenburg legen und dort mit einem Sieg heimfahren.“