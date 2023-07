Wieselburg und Purgstall schon gut in Schuss

Sowohl Wieselburg als auch Purgstall zeigen sich bereits sehr gut in Form und waren nach intensiven Trainingswochen auch bei den Vorbereitungsspielen schon sehr erfolgreich.

Eine „spezielle“ Woche hat der SC Wieselburg hinter sich. Nach zwei anstrengenden Trainingseinheiten Montag und Dienstag gab es am Mittwoch das Testspiel gegen die Profis vom SKU Amstetten (2. Bundesliga). „Amstetten hat zwar fast mit zwei verschiedenen Mannschaften gespielt und in der ersten Hälfte auch mit einigen jüngeren Spielern gespielt, aber dennoch war das schon richtig gut von uns. Es war ja trotzdem der Profikader von Amstetten“, freut sich Wieselburgs Coach Rudolf Vogel über die Leistung seiner Mannschaft. Trotz Ausfällen zur Pause gegen den SKU in FührungNach einer 3:1-Halbzeitführung gab es dann noch eine knappe 4:3-Pleite.

Dennoch hielt der SCW gut dagegen. Dabei fehlten den Braustädtern auch noch einige Stammspieler wie Tobias Saffertmüller, Filip Faletar, Andreas Lahmer und Neuzugang Dominik Latschbacher. Nur zwei Tage später gegen den Gebietsligisten aus Oed sah das schon deutlich anders aus. Personell gab es unter anderem die Rückkehr von Sebastian Punz und Clemens Heindl (der selbst auch gleich zwei Treffer beisteuerte) – ergebnistechnisch einen deutlichen 5:0-Sieg. „Der Sieg hätte auch noch deutlich höher ausfallen können. Es war schon eine ganz gute Leistung. Phasenweise war es schon sehr schön anzuschauen“, resümiert Rudolf Vogel. Dazu stand dann noch am Samstag eine gemütliche Teambuilding-Einheit in Bodensdorf mit verschiedenen Stationen am Programm.

Auch beim zweiten Bezirksteam aus Purgstall gab es eine sehr positive Woche. Nach einer intensiven Woche ging es am Freitag auswärts nach Rohrbach zur SG Rohrbach/St. Veit gegen eine Mannschaft aus der 1. Landesliga.

Dabei gab es in einem sehr intensiven Spiel einen 3:2-Sieg für die SVG Purgstall. „Wir haben gegen einen ganz starken Gegner sehr gut gespielt und unsere Tugenden wie Standardstärke und Defensivverhalten auf den Platz gebracht. Insgesamt ein sehr guter Auftritt. Auswärts gegen einen Gegner aus einer höheren Liga so eine Leistung abzurufen, sagt schon auch etwas aus“, zeigt sich Purgstalls Gerhard Plank zufrieden.

Dabei hatte Purgstalls Coach Hans-Jürgen Moser fast den kompletten Kader (erstmals auch mit Neuzugang Philipp Plank, der vom Landesligisten Kilb kam) zur Verfügung. Rückkehrer Blaz Udovcic trug sich dabei auch gleich doppelt in die Torschützenliste ein und hatte damit letztlich entscheidenden Anteil am Purgstaller Erfolg. „Man hat schon gesehen, dass er uns auf alle Fälle weiterhelfen kann. An seiner Fitness müssen wir noch etwas arbeiten, aber dann wird er sicher eine Verstärkung sein“, erklärt Gerhard Plank. Am Tag darauf stand auch für Purgstall eine Teambuildingeinheit an – für sie ging es zum Fußballgolf mit gemütlichem Ausklang.