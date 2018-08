2016 in Japan lief es für Andreas Simoner nicht nach Wunsch. „Damals habe ich leider mein schlechtestes WM-Ergebnis eingefahren“, blickt der Wieselburger etwas wehmütig zurück. Die Konsequenz: Ein Rückfall in jener Rangliste, die für die neuerliche Qualifikation ausschlaggebend war. Der Startplatz für die Heim-Weltmeisterschaft im Waldviertel war dahin. „Ich bin nach Japan fast nur hochwertige Bewerbe gefahren, habe somit wenig Punkte einheimsen können“, erklärt er. „Ein junger Kollege hat mich deshalb überholt. Mein Platz war weg. Ich saß sozusagen zwischen zwei Sesseln.“

Andreas Simoner verfolgte die Spektakel heuer als Österreichs Team-Manager | privat/Simoner

Niederschmetternd, natürlich. Eine Heim-WM, das wär schon ein Highlight gewesen. Aber wie heißt es so schön: Immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich ein Fenster. Oder eine andere Tür. Im Fall von Andreas Simoner war das der Posten des Team-Managers beim Österreichischen Nationalteam. „Eine sehr interessante Erfahrung.“ Die rot-weiß-rote Mannschaft war „zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ein Teil von Weltmeisterschaften.“

Wie gestaltete sich das Aufgabenfeld des Team-Managers? „Vor jeder Fahrt gab es ein Briefing“, schildert Simoner im Gespräch mit der NÖN Erlauftal. „Danach lag es an mir, die passende Strategie zu entwickeln und die Mannschaft auf die Verhältnisse einzustellen.“ Da es sich beim Ballonsport bekanntlich um eine Outdoor-Sportart handelt, können sich die Verhältnisse rasch ändern. In dem Fall war der Wieselburger ebenfalls gefordert. „Wir haben das Wetter mittels eines kleinen Heliumballons inklusive GPS-Sender beobachtet. Die gewonnenen Daten wurden sofort an die Mannschaft weitergeleitet.“ Simoner und Co. hatten also alle Hände voll zu tun.

Mit dem Abschneiden seines Teams war der Manager bedingt zufrieden. „So lala“, lautet seine Einschätzung. „Leider hat der mehrfache Staatsmeister Daniel Kusternigg diesmal etwas ausgelassen.“

Ebenfalls Teil der WM in Groß-Siegharts war eine Truppe von „Mostviertel Ballooning“. Als Team „Wieselburger“ nahmen Andreas Ressl, Petra Ressl, Anna Ressl, Patrick Prazojenka, Mathias Knapp, Heinz Rabensteiner und Andreas Fischhuber am sogenannten „Fiesta“-Bewerb Teil. „Just for fun“, wie Simoner erklärte. Das WM-Feeling und die Atmosphäre saugte das Septett natürlich trotzdem dankend und begeistert auf.

Vom Waldviertel nach Brasilien

Auf Andreas Simoner wartet in (noch etwas) fernerer Zukunft ein weiteres Karriere-Highlight. Er wird bei der nationalen Meisterschaft in Brasilien an den Start gehen, als einziger Österreicher. „Ein brasilianischer Freund war während der WM mein Gast. Als Dank dafür hat er mich zu sich und zu diesem Wettbewerb eingeladen.“ Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich ein Fenster.