Strahlender Sonnenschein empfing die Teilnehmer des diesjährigen Eisenstraßenlaufes in Göstling. Zum bereits 34. Mal ging der Bewerb über die Bühne, die Kategorisierung als Klassiker darf ohne Einsprüche vorgenommen werden.

Zurück zum Sportlichen. Aus Bezirkssicht brachte besonders die Damenwertung Grund zur Freude. Franziska Füsselberger dominierte und holte sich in einer Zeit von 32:29 Minuten ungefährdet den Sieg. In der Gesamtwertung reichte das für Rang zehn und somit den Sprung unter die Top Ten. Dabei steckte der Grestnerin eigentlich noch ein Bewerb vom Vortag in den Knochen. „Franziska nahm einen Tag zuvor bei einem Berglauf mit 1.000 Höhenmetern teil“, schilderte Johannes Füsselberger. „Sie hatte außerdem eine umfangreiche Vorbereitungswoche hinter sich.“ Angesichts dieser Umstände eine umso beeindruckendere Leistung. Der Sieg bei den Herren ging an Karl Prungraber (Union Reichenthal). Er blieb nur knapp über der Halbstunden-Marke und benötigte für die 8.680 Meter lange Strecke 30:05,10 Minuten.