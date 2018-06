Es hätte der Höhepunkt ihrer Saison werden sollen. Für Sarah Pieber und Leonie Kupfer vom Allgemeinen Turnverband (ATV) Wieselburg ging es bei der Landesmeisterschaft in Amstetten am 26. Mai um „Alles oder Nichts“. Man merkte dem jungen Duo die Anspannung deutlich an.

privat/ Zehetner

Als letztes Gespann ihrer Klasse gingen Pieber/Kupfer an den Start, brachten die Kür im Großen und Ganzen sehr gut über die Bühne, leisteten sich aber zwei Zeitfehler. „Die haben ihnen zumindestens den dritten Platz gekostet“, wusste Betreuerin Bernadette Zehetner. Es gab allerdings ein Happy End.

Das Duo darf nun doch nach Graz

„Noch am selben Tag haben wir erfahren, dass Leonie und Sarah trotz des vierten Platzes die Qualifikation für die Österreichische Meisterschaft in Graz am 16. Juni geschafft haben“; schilderte Zehetner weiter. Wie kam’s? Durch die Plätze zwei und vier bei den vorangegangenen Wettkämpfen sowie das Erreichen einer festgelegten Gesamtpunkteanzahl, hat das Duo sein Ticket doch noch gelöst. Außerdem dürfen die Beiden für die Niederösterreichische Mannschaft starten. Zehetner: „Somit haben sie die Möglichkeit, sich nochmals von ihrer besten Seite zu zeigen. Der Höhepunkt der Saison steht uns also noch bevor.“