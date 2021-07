„Gemeinsam Pyramiden bauen. Im Team zum Erfolg.“ Die Wieselakrobaten nehmen sich ihren Slogan zu Herzen und stellten bei den niederösterreichischen Landesmeisterschaften in Oberbergern/Mautern ein 19-köpfiges Team. „Ziel war es, mit einfachen Übungen und einer sauberen Technik ein kräftiges Lebenszeichen in der Akrobatikszene zu setzten. Und das haben wir geschafft!“, so die Trainer Julia Riedl, Sandra Karolyi und Bernadette Zehetner. Alle acht Formationen in fünf Klassen turnten am Wettkampftag fehlerfreie Elemente. Somit durfte sich jede einzelne über eine Top-Ten Platzierung freuen.

„Eine unglaubliche Leistung haben die fünf Akrobaten hier gezeigt und es lässt uns hoffen, dass in der kommenden Session auch ein paar Podestplätze als Formationen möglich sind“ Sandra Karolyi

Fünf Nachwuchsakrobaten stellten sich beim Individualcup in Graz nach über eineinhalb Jahren Pause Sportlern aus anderen Vereinen. Fuhren die Wieselakrobaten ohne große Erwartungen zum Wettkampf, erreichten alle fünf eine Platzierung unter den Top-Sechs. „Eine unglaubliche Leistung haben die fünf Akrobaten hier gezeigt und es lässt uns hoffen, dass in der kommenden Session auch ein paar Podestplätze als Formationen möglich sind“, zeigt sich Übungsleiterin Karoly erfreut. Sarah Pieber holte Gold, Selina Etlinger schaffte mit Rang drei ebenfalls den Sprung aufs Stockerl und Sabrina Czihak erreichte den sechsten Rang.