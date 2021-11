Mostviertel Bastards: Auf ein Neues in der nächsten Saison

Der Motor brauchte etwas, bis er auf Touren kam. Die ersten vier Partien der abgelaufenen Saison verloren die Mostviertel Bastards, die letzten zwei gewannen sie. Mit dem Einzug die Play-offs wurde es um Haaresbreite nichts. Das schlechtere Punkteverhältnis wurde ihnen zum Verhängnis. „Wir haben auch in den ersten Spielen lange Zeit gut mitgehalten“, blickt Obmann Franz Theuretzbacher zurück.

„Irgendwann hat sich dann aber immer unser kleiner Kader bemerkbar gemacht. Uns ist klassisch die Luft ausgegangen.“ Die Bastards setzten immer wieder individuelle Glanzlichter, am Zusammenspiel haperte es allerdings. Das lag auch daran, dass sich mit Manuel Vielhaber der etatmäßige Quarterback bereits in der zweiten Partie eine schwere Verletzung zuzog. Bis danach wieder alle Zahnräder ineinandergriffen, dauerte es etwas. „Ab Mitte der Saison lief es dann besser“, weiß Theuretzbacher.

Bühne frei für die Jung-Bastards

So wirklich verhallt ist der Schlusspfiff der letzten Saison noch gar nicht, der Obmann und seine Funktionärskollegen sind aber schon wieder mittendrin in den Planungen für die kommende Spielzeit. „Bis Jahreswechsel stehen individuelles Krafttraining und Conditioning auf dem Programm, ab Jänner sind wir wieder draußen am Feld.“ Auf dem Spielersektor tut sich voraussichtlich nicht allzu viel. „Wir werden 1-2 Abgänge haben, die wir durch junge Talente aus den eigenen Reihen auffangen wollen“, sagt Theuretzbacher. „Das hat in der Vergangenheit schon sehr gut funktioniert.“

Stichwort Nachwuchs. Der läuft bei den Bastards nicht einfach so nebenher mit. Da steckt richtig viel Arbeit und Engagement drinnen. Mit dem Purgstaller Simon Tiefenbacher entsendete der Verein sogar einen Spieler zu den U15-Europameisterschaften im Flag Football. Mit René Holzer (U17 Offensive Coordinator Damen) und Sandra Dorner (U15 Defensive Coordinator Herren) waren zudem zwei Coaches aus der Bastards-Rotte mit von der Partie. Damit die Vorbereitung auf die neue Saison bestmöglich gestaltet werden kann, sind die Bastards aktuell übrigens auf der Suche nach neuen Spielern. Gezielt geht es um die „schweren Jungs“. Deshalb findet am 16. November auf dem Sportplatz in Sarling ein „Big Boy Tryout“ statt. Los geht‘s um 19 Uhr.

„Ich bin zuversichtlich für die neue Saison“, sagt Theuretzbacher abschließend. Bis dahin gilt es noch, freie Stellen im Coaching-Staff zu besetzen. Damit der Bastards-Motor im Jahr 2022 von Beginn an auf Hochtouren läuft.