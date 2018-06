Die Weinviertel Spartans waren zum Saisonabschluss zu Gast auf der Sarlinger Anlage. Die Mostviertel Bastards wollten sich mit Anstand in die Sommerpause verabschieden.

Drückte die Daumen. Reinhard Lembacher bestritt gegen die Spartans sein letztes Spiel. | Raimund Bauer

Der Start ging aber vollkommen daneben. Die Gäste gingen schnell durch drei Touchdowns und zwei Extrapunkte mit 20:0 in Front. Doch bereits in der ersten Hälfte schöpften die Heimischen wieder Hoffnung. Mit einem Touchdown und einem Extrapunkt schrieben die Heimischen erstmals am Scoreboard an.

Im zweiten Abschnitt gestaltete sich die Partie ausgeglichener, jedoch verwalteten die Weinviertel Spartans den Vorsprung aus dem ersten Abschnitt gekonnt. Schlussendlich gewannen die Gäste 27:14. Dennoch für die Bastards ein versöhnlicher Abschluss. Ebenso für Reinhard Lembacher. Dieser bestritt sein letztes Spiel für die Bastards.

„In meinem Alter spürt man jeden Knochen. In der neuen Saison wird die Mannschaft wieder stärker aufgestellt sein. Es war für mich eine schöne Zeit“, erklärte Lembacher. Und der Nachwuchs der Bastards zeigt bereits groß auf. Gemeinsam mit den Youngsters der Amstetten Thunders holte sich die U17 den Titel. Die Spielgemeinschaft sicherte sich den österreichischen Meistertitel im Flagfootball (Flag Liga Jugend, FLJ).