22 Spiele lang blieben die U15 Cracks des ASKÖ Purgstall ungeschlagen. Bei den österreichischen Meisterschaften in Kärnten (U15) trumpften die Youngsters rund um Kapitänin Maria Scharner nochmals auf. Bereits in der Vorrunde waren die Erlauftalerinnen nicht zu bremsen und bewzangen die Wiener Hot Volleys (2:1) und Eisenerz/Trofaiach (2:1). Mit dem ersten Platz in der Gruppe ging es in die Kreuzspiele.

Auf dem Weg ins Finale war Burgendlands Landesmeister aus Oberschützeneder und das Team Volley 16 Wien kein Stolperstein. Beide Duelle gingen souverän mit 2:0 an die Purgstallerinnen. Erst im 23. Spiel in der Saison musste Coach Amir Curan mit seiner Mannschaft eine Niederlage einstecken. Die Wildcats Klagenfurt nutzten den Heimvorteil in der Klagenfurter Halle und siegten 3:0. Dennoch blickte die Vereinsleitung rund um Manfred Schrittwieser und Martin Wenighofer auf eine erfolgreiche Saison zurück.

Der vom niederösterreichischen Volleyballverband zum drittbesten Nachwuchsverein in Niederösterreich ausgezeichnete Klub stieg in die 2. Bundesliga auf und sicherte sich zusätzliche drei Meisterschaften in der 1. Landesliga, 1. Klasse sowie den Landesmeistertitel in der 1. Klasse.