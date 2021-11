Die zwei Gesichter des Billardvereins aus Wieselburg

Der Billardverein aus Wieselburg durchlebt mit seinen drei Mannschaften eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Die erste Wieselburger Mannschaft bestehend aus Gregor Karner, Gerhard Steiner, Gerhard König und Bernd Schiller, welche in der Bundesliga B1 ganze vorne mitspielt, wollte im Spiel gegen die Marchfelder Billardfreunde sich endlich mit der Tabellenführung belohnen. Das Ziel der Tabelleneroberung gelang mit einem ganz klaren 8:0 Sieg über die Marchfelder. Die Stunde der Wahrheit schlägt nun am kommenden Wochenende, wo es gegen die Titelkandidaten Mariahilf 2 und St. Pölten 1 um den Herbstmeistertitel geht.

Das andere Gesicht des Wieselburg Billard Vereins ist die zweite Mannschaft, welche in der Bundesliga B2 spielt. Diese kämpfen darum, endlich die Rote Laterne abzugeben. Im Meisterschaftsspiel gegen West Wien 2 zeigte man zwar ein mutigeres Gesicht als in den Spielen davor und trotz Dieter Gröbner, der eine außergewöhnliche Dreiband Leistung abrufen konnte, verlor man klar 2:6 gegen die Gäste aus Wien.

In der Nationalliga West lieferten sich die Mannschaften von St. Pölten und Wieselburg einen wahren Krimi auf dem Billardtisch. Während die beiden Jugendspieler Maksym Nosov (12:36) und Benjamin Obermann (40:54) auf fremdem Material noch Lehrgeld zahlen und sich geschlagen geben mussten, so ließ Wolfgang Karner nichts anbrennen und siegte mit 110:82. Im Gesamtscore bezwang man die Heimmannschaft mit 4:5.