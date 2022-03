Purgstallerinnen verloren gegen Tabellennachbarn

Werbung

Nach dem ersten Sieg in der Relegation war die Vorfreude auf das Auswärtsspiel gegen Donau Chemie Volleys Brückl groß. Denn auch hier rechneten sich die Purgstallerinnen Chancen auf den nächsten Sieg aus.

Und der erste Satz nährte auch die Hoffnung auf den nächsten Erfolg. Die Partie gestaltete sich abwechslungsreich, doch am Ende mussten sich die Purgstallerinnen mit einem 23:25 geschlagen geben.

Scheinbar in den Gedanken noch im verlorenen ersten Durchgang, wollte im zweiten Satz gar nichts gelingen. So zogen die Heimischen mit 10:0 davon. Erst die zweite Auszeit der Gäste brachte danach wieder einen Punktgewinn ein. Doch der Zehn-Punkte-Rückstand war nicht mehr aufzuholen. Dass es die Purgstallerinnen aber besser können, stellten sie gleich im dritten Durchgang unter Beweis.

Zwar war der Start ebenfalls misslungen, doch die Gäste kämpften sich zurück und schrieben mit einem 25:19 zum ersten Mal an. Somit wuchs die Hoffnung, zumindest den Sprung in den Entscheidungssatz zu schaffen.

Und es entwickelte sich ein wahrer Krimi. Die Gäste hatten sogar drei Satzbälle vor Augen, doch am Ende hielten die Nerven der Heimischen. Mit dem ersten Matchball gewann Brückl am Ende mit 28:26 und 3:1 in Sätzen.