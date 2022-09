Vorfreude bei Michael Abel auf WM in Slowenien

Werbung

Voll motiviert und mit guten Ergebnissen reiste der St. Leonharder Pilot Michael Abel mit seinem Team zur Weltmeisterschaft ins slowenische Murska Sobota.

Die Wertungsfahrten finden von 16. bis 23. September 2022 statt. 105 Teams aus der ganzen Welt werden dort um den begehrten Titel kämpfen. Das österreichische Nationalteam ist mit vier Piloten vertreten. Michael Abel gilt im Team Österreich als große Hoffnung für eine Topplatzierung. Die jüngsten Ergebnisse wie der zweite Platz bei der NÖ Landesmeisterschaft hinter Andreas Simoner und der achte Platz bei der tschechischen Meisterschaft lassen das Team um Michael Abel gut vorbereitet in Richtung Weltmeisterschaft blicken. Den letzten Schliff will sich Abel bei der Staatsmeisterschaft vom 7. bis 9. September im steirischen Bad Waltersdorf holen.

Letzte Gradmesser vor Weltmeisterschaft

Diese gilt als letzter Gradmesser für die Weltmeisterschaft. Insgesamt sind 45 Teams am Start, neben den österreichischen Topteams auch viele Teams aus Europa und Übersee. „Da trennt sich die Spreu vom Weizen und und es ist die letzte Möglichkeit zur Überprüfung der gesamten Technik und der eigenen Form,“ weiß Abel, so ist doch die WM gleich eine Woche nach der Staatsmeisterschaft im benachbarten Slowenien.

Neben beachtlichen internationalen Leistungen aus der jüngsten Vergangenheit wie bei den letzten beiden Europameisterschaften in Ungarn und Spanien sowie nationale Meisterschaften in Deutschland, der Schweiz und Österreich will Abel jetzt endgültig den internationalen Durchbruch schaffen und sich nicht nur mit guten, sondern mit Topplatzierungen behaupten.

Begleitet wird Michael Abel von Michael Graf, Spezialist für Geländegeografie und Navigation, den beiden Wieselburger Piloten Patrick Prazojenka, Spezialist für das elektronische Equipment, und Andreas Ressl mit seiner internationalen Erfahrung als Pilot.