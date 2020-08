Mit Unterstützung der beiden Scheibbser Georg Teufel und Michael Meyer traten Maria Scharner und Simone Luksch von der ASKÖ Volksbank Purg stall kürzlich bei der Mixed-Landesmeisterschaft an. Und beinahe hätte es mit einem Stockerlplatz für die Erlauftalerinnen geklappt.

Krimi gegen spätere Landesmeister

Aber eben nur fast. Am Nähesten kam Aufspielerin Scharner dem begehrten Edelmetall. Gemeinsam mit Teufel gewann sie zunächst Spiel um Spiel. Im Halbfinale war der spätere Turniersieger dann allerdings eine Nummer zu groß. Das Spiel um Platz drei entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Mit dem schlechteren Ende für Scharner/Teufel.

privat/Kastenberger Harter Kampf. Simone Luksch ging zweimal über drei Sätze.

Das Duo musste sich in drei Sätzen geschlagen geben. „Dennoch eine richtig starke Leistung“, fand die erfahrene Vereinskollegin Sarah Kastenberger. Das neu formierte Duo Simone Luksch/Michael Meyer gewann sein erstes Spiel klar. Partie zwei begann in derselben Tonart. „Sie gewannen den ersten Durchgang mit 15:4“, berichtete Kastenberger. Danach kippte die Begegnung allerdings. „Das junge, dynamische Gegnerteam machte danach ordentlich Druck und holte Satz zwei.“

Die Entscheidung musste also im letzten Durchgang fallen. Und in dem hatten Luksch/Meyer, knapp aber doch, das Nachsehen. 14:16. Da im Doppel-KO-System ausgetragenen Turnier auch die nächste Partie in drei Sätzen verloren ging, war für Luksch/Meyer Endstation. Sie holten den dennoch guten Platz sieben.