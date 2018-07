Rang drei bei einer Landesmeisterschaft ist an sich nicht schlecht. Mit dieser Platzierung beendete Sarah Kastenberger jüngst die Niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Beachvolleyball. Wie gesagt: Ganz und gar nicht schlecht. Die junge Purgstallerin wollte aber mehr. „Also setzte sie sich in den Zug und fuhr nach Innsbruck“, schildert Mutter Annemarie lächelnd. Ihr Ziel: Die Tiroler Landesmeisterschaften. Und machen wir es kurz: Die Reise hat sich ausgezahlt. An der Seite von Patricia Maros, ihrer Kollegin aus dem Hallen-Nationalteam, spielte sich das Aushängeschild der Union Volksbank Purgstall zum Turniersieg.

Tirol noch nicht das Ende der Reise

Der Schlüssel zum Erfolg vor der beeindruckenden Kulisse der Innsbrucker Berge war die stärkere Angriffsleistung des nunmehrigen Gold-Duetts. Bei der Siegerehrung zeigten sich Kastenberger und Maros begeistert: „Eine wirklich tolle Veranstaltung.“ Mit ihren Leistungen waren sie „hoch zufrieden.“

Die Erfolgsgeschichte des Duos könnte bald eine Fortsetzung finden. Denn das Gespann steigt auch bei den Salzburger Landesmeisterschaften in den Ring und kämpft dort um wichtige Punkte für die Qualifikation zur Österreichischen Meisterschaft. Und natürlich auch wieder um den Sieg.