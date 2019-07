„Wir haben beide erst im September zu Studieren begonnen, sind beide noch sehr jung und waren beide noch nie hier dabei. Dass wir heute gewonnen haben, ist deshalb umso schöner.“ Sarah Kastenberger ist neue Wiener Akademische Meisterin im Mixed-Beachvolleyball.

Die Purgstallerin trat erstmals bei diesem Turnier an, bei dem nur aktuell Studierende bzw. Absolventen einer Hochschule startberechtigt sind. Dabei traf sie an der Seite ihres Studienkollegen Martin Tribelnig gleich in der Gruppenphase auf eines der favorisierten Duos. „Der Sieg in diesem Spiel hat uns selbst ein wenig überrascht“, gesteht sie.

Im Finale wartete ein Hüne

In den nächsten beiden Partien wurden Kastenberger/Tribelnig nicht sonderlich gefordert. Die zwei klaren Siege dienten eher als Training für die entscheidende Phase. Das Duo spielte sich bis ins Finale und hatte dort mit dem 2,05 Meter großen Teil der gegnerischen Paarung zunächst Schwierigkeiten. „Es gelang uns trotzdem immer wieder, ihn unter Druck zu setzen“, erzählt die Spielerin der ASKÖ Volksbank Purgstall.

Die Debütanten setzten sich schlussendlich mit 21:19 und 21:17 durch.