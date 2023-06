Gaming: Militärmusik lag in der Luft

Eines haben die Kartause Gaming und die NÖ Militärmusik gemeinsam: Beide können auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblicken, denn auch die Wurzeln der NÖ Militärmusikkapelle gehen auf die 1715 gegründeten k. u. k. Infanterieregimentes Nr. 49 bzw. des k. u. k. Infanterieregimentes Nr. 84 zurück.

Bei angenehmen, frühsommerlichen Temperaturen fand am Mittwochabend das Benefizkonzert der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe unter dem Motto „Kindern Freude schenken“ in der Kartause statt.

„Es ist wichtig und richtig, Kindern und Jugendlichen zu helfen, denen es nicht so gut geht und mit dieser Form der Unterstützung ein klein wenig Freude in so manchen Kinder- und Jugendalltag zu bringen“, betonte Bürgermeisterin Renate Rakwetz bei ihrer Eröffnungsrede und bedankte sich gleichzeitig bei den Besuchern für die große Spendenbereitschaft. Ebenso begrüßte sie an diesem Abend den Kommandanten der Melker Pioniere Oberstleutnant Michael Fuchs, Bezirkshauptmann Johann Seper sowie zahlreiche Mitglieder des Gaminger Gemeinderats, allen voran Vizebürgermeister Andreas Fallmann.

Als besonderer Gast wurde Professor Theodor Kanitzer willkommen geheißen, der in diesem Jahr von 4. bis 6. August bereits das 39. Internationale Chopin Festival in der Kartause ausrichtet und auch schon fleißig die Werbetrommeln dafür rührte.

Unter der Leitung des Militärkapellmeisters Obst Adolf Obendrauf führte das Programm von klassischen Stücken bis hin zu Austropop, wobei Sänger Lukas Polansky mit dem Song „I am from Austria“ von Reinhard Fendrich die Zuhörer in melancholische Stimmung versetzte. Zwischen den Stücken gab der Kapellmeister einige Einblicke in den Tagesablauf der Kapelle, der mit sieben Stunden proben täglich auch anstrengend werden kann. Ergänzt wurde das „Konzert-Package“ vom Kartausenteam, das mit einer Bar im Innenhof und kulinarischen Köstlichkeiten die Gäste in den Pausen versorgte.