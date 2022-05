Wieselburg: Sport-Stars kicken für Ukraine-Hilfe

Werbung

dAm 24. Mai steigt in der TTI Arena in Wieselburg ein besonderer Leckerbissen. Die Sport-Legenden mit Andreas Ivanschitz, Ivica Vastic, Paul Scharner, Stefan Maierhofer, Toni Pfeffer, Michael Hatz, Wolfgang Knaller oder Ex-Skifahrer Christian Mayer und ORF-Kommentator Ernst Hausleitner treffen auf eine Trainer-Auswahl des LAZ Mostviertel und Akademie St. Pölten. Als Betreuer der Sport-Legenden an der Linie stehen Peter Stöger und Karl Daxbacher.

Thomas Sykora, der selbst am Dienstag ein Fußballdress überstreifen wird, und LAZ-Mostviertel-Leiter Christoph Muezell haben die Aktion ins Leben gerufen. Die Einnahmen kommen der Ukraine-Hilfe Nachbar in Not zu Gute. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Bereits eine Stunde zuvor trifft eine Auswahl der LAZ-Mannschaften Niederösterreichs aufeinander. Der Eintritt ist frei. Die Dressen der Legenden werden nach dem Spiel verlost. Der Lospreis ist frei wählbar.