Da war ganz schön was los am vergangenen Sonntag auf dem Hochkar. Unzählige Damen und Herren quälten sich die 8,9 Kilometer von Lassing aus zum Skigebiet hinauf. Auf ihren Rädern. Am Ende standen eine Niederösterreicherin und ein Tiroler ganz oben. Anna Kiesenhofer und Titelverteidiger Markus Wiladuer dürfen sich neue österreichische Bergmeister nennen.

Bezirksfahrer ganz vorn dabei

Soweit, so verdient, so gut. Betrachten wir die Angelegenheit, wie wir es an dieser Stelle eben zu tun pflegen, aus Bezirkssicht, lässt sich ebenfalls ein ausgesprochen feines Resümee ziehen. Denn: Mit Laura Rumpl (Zweiradfreunde) triumphierte im Jederfrau-Rennen einen Lokalmatadorin in 41:49,26 Minuten. Der flinken Frauen nicht genug, holte sich Irene Zerkhold (TV Scheibbs) mit einer Zeit von 42:46,77 Minuten den Sieg in der AK IIw.

Im Spitzenfeld der Elite mischte der Purgstaller Max Kabas mit. Er belegte den starken 22. Gesamtrang. In der bereinigten österreichischen Bergmeisterwertung wurde er 15. Kabas‘ ehemaliger Vereinskollege vom ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall, David Paumann, wurde guter 16. bei den Amateuren/Junioren.