in Marathon beginnt für viele Läufer eigentlich erst ab Kilometer 30, denn ab hier merkt man erst, was noch vor einem liegt. Der Sportunion Volksbank Purgstall Läufer Michael Stulik startete seine Karriere eigentlich auf den Kurzdistanzen, setzte sich Anfang des Sommers aber ein ganz neues Ziel. „Mich haben immer schon die langen, mühsamen Läufe interessiert, daher habe ich mich heuer im Juni dazu entschlossen, an einem Marathon teilzunehmen. Die Vorbereitung war intensiv. Ich habe mich 16 Wochen mit durchschnittlich 160-170km pro Woche vorbereitet. Gemeinsam mit meinen Trainingskollegen Christian Steinhammer, Patrick Krammer, Martin Mistelbauer bereitete ich mich in St. Moritz vor“, erzählte Michael Stulik über die Bewegründe, Marathon zu laufen.

Die Vorbereitung in St. Moritz dauerte nicht wie geplant zwei Wochen, sondern nach Fieber und Unwohlsein brach er das Trainingscamp ab und kurierte sich zuhause aus. Neben dem Boston Marathon zählt der Berlin Marathon für zahlreiche Sportler zu den größten Laufevents auf dieser Welt und so wollte auch Michael Stulik sein Debüt bei eben genau diesem geben. Bei einem Starterfeld von mehr als 25 000 Läuferinnen und Läufern ertönte pünktlich um neun Uhr der Startschuss für die Sportbegeisterten. Zunächst sollte alles nach Plan laufen für Michael Stulik, er konnte sich eine gute Gruppe suchen und seine Kilometerzeit war bis zum 32. Kilometer bei 2:26.

„Mit dieser Gruppe konnte ich gut mitlaufen, jedoch plötzlich bekam ich muskuläre Problem. Meine Beine begannen zu krampfen und ich musst sofort stehenbleiben. Die Schmerzen waren unerträglich. Ab diesem Zeitpunkt lernte ich meinen Körper von einer anderen Seite kennen “, verriet Michael Stulik über die letzten Kilometer und die Qualen. Diese Qualen konnten jedoch nicht den Willen des Purgstallers bremsen und so setzte er sich wieder in Bewegung, um das große Ziel zu erreichen. Als er im Ziel beim Brandenburger Tor einlief, lautete die Zielzeit für den Purgstaller Athleten 2:30 Stunden.