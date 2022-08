Trümmel gewann Dirtrun in Oberösterreich

Werbung

Durch den Matsch, über mehrere Hindernisse und dann noch zwölf Kilometer und 800 Höhenmeter bewältigen. Der Dirt run hat seine besonderen Herausforderungen. Diesen stellt sich über mehrere Bewerbe Mario Trümmel. So zuletzt auch beim Wildsau Dirt Run in Oberösterreich.

Für Trümmel lief das Unterfangen wieder erfolgreich ab. In der Kategorie Classic advanced holte er sich den Sieg in einer Zeit von 1:44,26 Stunden. Der Zweitplatzierte kam erst vier Minuten später über die Ziellinie. Für Trümmel wieder ein toller Erfolg: „Unter 55 Teilnehmern habe ich mich durchgesetzt.“

Die Hindernisse seien laut dem Dirtrunner technisch nicht so schwierig wie bei einem Spartan Race, „gehen aber unter Druck dennoch rein“. Und auch zu den äußeren Umständen hatte der Sieger der Advanced-Klasse noch einen Kommentar. „Jede Menge Dreck und Gatsch in einem sehr feinen Gelände“, beschreibt Mario Trümmel den Wildsau Dirtrun in Oberösterreich kurz und knackig.