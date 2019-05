U14-Landesmeisterschaft. Großkampftag in der Grestner-Waltraud-Welser-Stocksporthalle. Die U14 Landesmeisterschaft stand auf dem Programm. Die Entscheidung fiel dabei ungemein knapp aus. Die Auswahl West mit dem Randegger André Hofmarcher musste sich, ganz knapp vor dem großen Ziel, doch noch geschlagen geben. Der EV Stattersdorf entschied das Turnier nämlich im letzten Spiel mit dem letzten Schuss für sich. Hofmarcher und Co. mussten sich mit Rang zwei begnügen und verpassten so die Qualifikation für die Österreichische Meisterschaft.

Die große Überraschung des Turniers war der ESV Union Wolfpassing. Das jüngste Team des Turniers schlug sich — bei ihrem Premierenantritt — hervorragend. Tobias Dorrer, Philipp Stornik, Manuel Wagner, Noah Stornik und Jayden Kralovec schafften mit einem 21:5-Sieg im letzten Spiel noch den Sprung aufs Stockerl.

U19-Landesmeisterschaft. Ebenfalls in Gresten stieg die U19-Landesmeisterschaft. Ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis für die Bezirksvertreter.

Denn der Sieg ging diesmal an die Auswahl Süd/West. Und der gehörten mit Jakob Solböck vom ESV Wang sowie den Brüdern Stefan und Daniel Eichhorn vom ESV Gresten gleich drei Erlauftaler an. Die Bilanz des siegreichen Teams von 7:1 Punkten war dabei beeindruckend.

Solböck, Eichhorn und Co. haben sich mit diesem klaren Sieg für die Österreichische Meisterschaft qualifiziert. Die steigt am 15. Juni in Tirol.