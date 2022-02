Mostviertel: Acht Olympia-Medaillen für heimische Sportler bisher

Die Ausbeute aus den Olympischen Winterspielen kann sich für die Athletinnen und Athleten aus der Region sehen lassen. Die in Purg stall lebende Michaela Dorfmeister ist Niederösterreichs erfolgreichste Olympiateilnehmerin. Die Speedspezialistin sicherte sich in Turin 2006 Gold im Super-G und in der Abfahrt. Bereits 1998 in Nagano fuhr sie zu Silber im Super G.

Aus Nagano flog auch Thomas Sykora mit einer Bronzemedaille nach Hause. In seiner Spezialdisziplin gelang ihm nach Führung im ersten Durchgang, aber einer fehlerhaften Fahrt in Durchgang zwei, gerade noch der Sprung aufs Treppchen.

Für die Göstlinger gilt generell der Slalom als Medaillengarant. Denn neben Thomas Sykora heimste auch Kathrin Zettel Bronze im Slalom ein. Gelungen ist ihr das Kunststück 2014 in Sotschi. Zuvor hatte sie sich bei den Olympischen Spielen in Turin (2006) und Vancouver (2010) jeweils mit dem vierten Platz in der Kombination zufriedengeben müssen.

Zuletzt war Katharina Gallhuber bei Olympia erfolgreich unterwegs. Wobei die Bronzene im Slalom in Pyeongchang 2018 einer kleinen Sensation gleich kam. Im Weltcup noch nie auf dem Podest fuhr die Göstlingerin mit einem starken zweiten Durchgang von Rang neun noch nach vorne. Beflügelt vom Erfolgserlebnis gewann Gallhuber auch noch Silber im Teambewerb.

Schon 1984 feierte der heute in Waidhofen/Ybbs lebende Anton „Jimmy“ Steiner seinen größten sportlichen Erfolg. Bei den Olympischen Winterspielen in Sarajevo holte er in der Abfahrt mit der Bronzemedaille die damals einzige Olympia-Medaille für Österreich.

Olympia-Luft hat auch Andreas Buder aus Göstling geschnuppert. Aber letztendlich dann nur bei den Abfahrtstrainings. Er ist 2006 in Turin an der internen Qualifikation gescheitert und fuhr ohne Olympia-Rennen wieder nach Hause.

Übrigens: Thomas Sykora ist auch heuer wieder als ORF-Experte bei den Olympischen Spielen live vor Ort – zum siebenten Mal en suite. Seit Lillehammer 1994 hat er keine Spiele verpasst (zwei Mal als Aktiver, vier Mal als ORF-Co-Kommentator). Allerdings „die Freude auf diese Pandemie-Spiele hält sich in Grenzen“, erzählt Sykora, der am Montag nach Peking fliegen wird.