Billardelite war zu Gast in Wiesleburg

Kurz vor Weihnachten traf sich Österreichs Karambol-Billardelite im Wieselburger Billardclub zu den 76. Staatsmeisterschaften in der Disziplin Cadre 71/2 am Matchbillard.

Mit Arnim Kahofer (WBA Wien) und Michael Hikl (WBA Wien) waren zwei Europameister in der Braustadt am Start. Ergänzt wurde das Starterfeld durch EM-Teilnehmer Gerold Cerovsek (Graz), Gerald Leeb (Pottendorf) und durch Lokalmatador Gregor Karner.

Zwei Tage dauerte das Event, und vor allem der Finaltag zog viel Publikumsinteresse auf sich – mit wahren Weltklasseleistungen. So erledigte Arnim Kahofer die 200 Points gegen Gregor Karner in nur zwei Aufnahmen und tags darauf spielte Michael Hikl, der nach 19-jähriger Pause im Vorjahr wieder mit dem Billardsport begonnen hatte, eine sensationelle, fehlerlose Partie und bezwang seinen Klubkollegen Arnim Kahofer mit 200:51 in einer einzigen Aufnahme. Diese Niederlage Kahofers eröffnete dem Grazer Gerold Cerovsek in der letzten Runde die Chance auf den Titel, zumal Cerovsek zuvor Michael Hikl bezwungen hatte. In einer umkämpften Finalpartie setzte sich schließlich Kahofer mit 200:156 in acht Aufnahmen durch und holte sich aufgrund des klar besseren Generaldurchschnitts (31,00) den Staatsmeistertitel vor Hikl (16,45) und Cerovsek (13,500).

Der Wieselburger Gregor Karner zeigte in dem elitären Feld eine beachtliche Leistung, siegte gegen Gerald Leeb und belegte den vierten Gesamtrang, wobei ihm eine neue persönliche Bestleistung im Generaldurschnitt von 7,43 gelang.