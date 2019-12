Er hat es schon wieder getan. Gregor Karner ist österreichischer Meister in der Freien Partie am Kleinbillard. Mit dem dritten Titel nach 2014 und 2017 hat der Wieselburger seinen persönlichen Gold-Hattrick komplettiert.

Dabei gehörte Karner, der das Turnier im Vorjahr aufgrund terminlicher Kollisionen nicht bestreiten hatte können, vor der ersten Partie nicht unbedingt zum engsten Favoritenkreis. „Die Vorbereitung auf das Turnier ist sicher nicht optimal verlaufen“, gestand Vater Wolfgang Karner. „Er zählte aber zum erweiterten Kreis jener vier Spieler, die das Zeug hatten, den Titel zu holen.“

Der Braustädter startete jedenfalls überzeugend in das Turnier. Gegen die beiden Außenseiter Gerald Leeb und Michael Ruthner gab es zwei deutlich Siege. Es folgte die bereits richtungsweisende Partie gegen Titelverteidiger Markus Krska. Den hatte Karner ebenfalls klar unter Kontrolle. „Doch etwas überraschend“, wie Vater Wolfgang befand. Der Wieselburger setzte sich in zehn Aufnahmen mit 500:272 Punkten durch.

Gegen den bärenstark aufspielenden Walter Gugumuck war allerdings kein Kraut gewachsen. Karner unterlag, trotz guter Leistung und eines Durchschnitts von 99,33, mit 298:400 Zählern. Dennoch blieb er in der Turnierrangliste auf Platz eins. Im letzten Spiel kam es zum großen Showdown gegen den zweitplatzierten Melker Jörg Kraus.

Nervosität und fehlender Spielfluss

„Die Wichtigkeit dieser Partie war beiden Spielern anzusehen“, schilderte Wolfgang Karner. „Es fehlte etwas der Spielfluss“. Nach anfänglichen Vorteilen für seinen Sohn übernahm mehr und mehr Kraus die Initiative, ließ im weiteren Verlauf aber wieder nach und brachte den Wieselburger somit wieder zurück in die Partie.

Die Entscheidung fiel dann in der 15. Aufnahme. Mit einer Serie von 18 — „besonders in der Situation gar nicht so leicht zu lösenenden“ — Positionen erreichte Karner die 400-Punkte-Marke und beendete die Partie. Silber ging an Krska, Bronze an Gugumuck, Kraus rutschte sogar noch vom Stockerl.