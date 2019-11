Bundesliga B1. WIESELBURG I - AUGARTEN II 6:2. Eine ausgeglichene Partie endete mit dem so wichtigen Heimsieg der Braustädter gegen die Gäste aus Wien. Zwar verlor Gerhard Steiner die Freie Partie knapp (232:260), seine Kollegen hielten sich allerdings schadlos. Oldboy Gerhard König setzte im Einband-Spiel durch (100:94). Gregor Karner entschied die Begegnung in der Disziplin Cadre 35/2 für sich (150:110) und Bernd Schiller gab sich im Dreiband-Match keine Blöße (40:33). Der erste Schritt zum versöhnlichen Herbstausklang war somit getan.

WIESELBURG I - MARCHFELD I 6:2. Der zweite Schritt folgte tags darauf gegen die Einsergarnitur von Marchfeld. Der Start war abermals suboptimal, Steiner verlor nämlich erneut die Freie Partie (152:195). Das war‘s allerdings mit den Punkten für die überforderten Gäste.

Karner siegte in der Cadre-Begegnung (150:55) ebenso wie König im Einband (86:46) und Schiller im Dreiband (39:16). „Die Zahlen zeigen deutlich unsere Überlegenheit“, freute sich Sportleiter Wolfgang Karner.

Nach einem verpatzten Start in die Saison dürfen sich die Wieselburger somit über einen versöhnlichen Abschluss der Hinrunde freuen. Karner: „Dank der zwei Siege kommt unsere Einsergarnitur bis auf einen Punkt an Platz eins heran.“

Bundesliga B2. WIESELBURG II - WEST WIEN I 4:4. Mit einem gerechten Remis verabschiedete sich Wieselburgs Zweiergarnitur in die Winterpause. Andreas Zettel verlor papierformgemäß die Freie Partie (155:236). Der schon den ganzen Winter in Hochform agierenden Amstettner Florian Hirschl sorgte aber rasch für den Ausgleich. Er entschied die Cadre-Begegnung mit 150:58 in nur zehn Aufnahmen für sich.

Während das Einband-Match dank Helmut Gröbner mit 100:88 an die Braustädter ging, holten sich die Wiener die Dreiband-Begegnung. Dieter Gröbner erwischte keinen guten Tag und mussten sich mit 21:31 geschlagen geben.

Nationalliga West. ST. PÖLTEN II - WIESELBURG 6:3. Weiter auf den ersten Sieg muss Wieselburgs neuformierte Dreiergarnitur warten. In der Landeshauptstadt konnten die Gäste aber immerhin eine Partie gewinnen.

Dafür zeichnete abermals Routinier Wolfgang Karner verantwortlich. Seine Teamkollegen zeigten sich im Vergleich zu den letzten Wochen allerdings verbessert. Michael Tiritas und die beiden Youngsters Benjamin Obermann und Maksym Nosov präsentierten sich stark, zu einem Punktgewinn hat es allerdings in keinem der drei Fälle gereicht.

Der dritte Wieselburger Partiezähler resultierte aus dem Einsatz eines Jugendspielers.