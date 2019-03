Ausgesprochen stressige Wochen liegen hinter Pia Zerkhold. Aber auch ausgesprochen erfolgreiche Wochen. Die Boardercrosserin aus Scheibbs schnupperte in Spanien Weltcupluft und schaffte es in Russland aufs Europacup-Stockerl. Und zwischendrinnen hat sie auch noch ihre Diplomarbeit abgegeben.

Bestes Ergebnis im Europacup

Aber alles der Reihe nach. Ihre starken Leistungen im bisherigen Saisonverlauf - darunter zuletzt der Sieg beim FIS-Rennen auf der Reiteralm - verschafften Zerkhold einen Startplatz beim Weltcup in Baqueira Beret (Spanien). Platz 23 und das verpasste Finale - damit war die Scheibbserin natürlich nicht zufrieden. Beim darauffolgenden Europacuprennen in Gudauri (Georgien) lief es da schon besser: Platz sechs. Der ganz große Wurf gelang ihr aber wenig später in Russland. Beim EC-Rennen in Sunny Valley musste sich Zerkhold lediglich der Schweizerin Sophie Hediger geschlagen geben und holte Rang zwei - das bisher beste Europacupergebnis.

Vor den letzten EC-Bewerben dieser Saison stand ein kurzer Heimatbesuch auf dem Programm. Zerkhold: „Die letzten paar Wochen waren echt extrem stressig. Abgesehen von den Rennen und den vielen Reisen dazwischen, musste ich auch noch meine Diplomarbeit abgeben. Das wäre jetzt aber mal geschafft. Ich bin froh, wenn im nächsten Jahr die Doppelbelastung von Schule und Sport wegfällt, und ich mich ganz aufs Snowboarden konzentrieren kann.“ Davor warten auf die Scheibbserin noch die Österreichischen Meisterschaften.