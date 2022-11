Moritz Trichtl vergoldet Comeback

Werbung

Eigentlich war es gar nicht geplant, dass Moritz Trichtl nach Herzogenburg fährt. In der Stiftsstadt im Bezirk St. Pölten-Land stiegen die Landesmeisterschaften im Bouldern von Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, der Purgstaller in Diensten des Österreichischer Touristenklub (ÖTK) Scheibbs hatte aber seit Ausbruch der Corona-Pandemie keinen Wettkampf mehr besucht. „Ich bestreite generell nur noch gelegentlich Wettkämpfe, wenn es sich ausgeht“, erzählt Trichtl.

Erschwerend war außerdem die Disziplin Bouldern selbst. „Mittlerweile hat sich die Sportart sehr weiterentwickelt. Es sind Sprünge dabei, turnerische Elemente. Das hat wenig mit klassischem Klettern zu tun“, schildert der 29-Jährige, der am liebesten die Felswand bezwingt. Ohne spezielle Vorbereitung nahm Trichtl dennoch spontan teil – und das machte sich bezahlt.

Als Vierter ging‘s für Trichtl ins Finale

Acht Boulder-Probleme galt es im Qualifikationsmodus zu lösen, eineinhalb Stunden hatten Trichtl und seine 15 Kontrahenten dafür Zeit. Die zehn besten Kletterer schafften den Sprung ins Finale – der Purgstaller qualifizierte sich als Vierter für den Kampf um die Medaillen. Dort warteten dann vier Boulder, die jeweils in fünf Minuten zu bezwingen waren. Die Kletterer durften einander nicht zusehen. „Man muss selbst auf die Lösung kommen“, erläutert Trichtl. „Es war nicht immer ganz offensichtlich, aber mit ein bisschen Nachdenken und nach ein paar Versuchen geht‘s schon“, schmunzelt er. So bewältigte Trichtl die ersten drei Aufgaben. Das Beste kam aber zum Schluss. „Der Boulder war eher klassisch, ähnlich wie am Felsen, ohne Turnelemente, mit kleinen Griffen – das hat mir in die Karten gespielt.“ Trichtl triumphierte gleich im ersten Versuch – und kürte sich damit zum Landesmeister! Das Aushängeschild des ÖTK Scheibbs bleibt aber bescheiden: „Ich bin recht zufrieden, weil ich nicht geglaubt hätte, dass es wieder reichen wird.“

Nun ist die Wettkampfsaison vorbei, für Trichtl geht‘s in die Pause. „Über den Winter werde ich weiter trainieren, wobei ich mich mehr auf den Felsen vorbereiten werde“, gibt er einen Ausblick. Welche Wettkämpfe er 2023 bestreiten wird, ist noch offen, sicher ist aber, dass Trichtl wieder antreten wird. „Das habe ich schon vor, aber ein konkretes Ziel gibt es noch nicht.“