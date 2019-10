Es war das Highlight im Wettkampfkalender des Wieselburger Vereins FightingArts: Bei der Amateur-Weltmeisterschaft der World Karate und Kickboxing Union (WKU) in Bregenz maßen sich vergangene Woche mehr als tausend Sportler aus 36 Nationen in den Disziplinen Karate, Kickboxen und Leichtkontakt. Mit dabei: der Wieselburger Jonathan Theuretzbacher, der gemeinsam mit seinem Wiener Vereinskollegen Michael Lötsch für Österreichs Kickbox-Nationalteam an den Start ging.

Von der Festspielbühne in den Boxring

„Schon die WM-Eröffnungszeremonie auf der Bregenzer Seebühne war beeindruckend“, erzählt FightingArts-Obmann David Erber, der mit einem dreiköpfigen Betreuerteam nach Vorarlberg reiste, um sein Team zu unterstützen.

Sportlich lief es für seine beiden Kämpfer dann weniger nach Wunsch: Theuretzbacher konnte in seinem Auftakt-Fight in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gegen den Schweizer Joel Ditmar seine Kombinationen und Lowkicks nicht wie gewohnt anbringen, verlor nach Punkten und reiste als Fünftplatzierter nach Hause. Lötsch wurde in der Klasse bis 80 Kilogramm Zehnter.

Erfahrung für die kommenden Turniere

Für die Athleten und Betreuer aus dem Bezirk war die WM-Teilnahme dennoch ein Erlebnis: „Für einen jungen Sportler zählt auch die Kampferfahrung bei einem internationalen Großevent und wenige schaffen es überhaupt ins Nationalteam“, so Obmann Erber. „Außerdem gewinnst du bei jedem Kampf neue Erkenntnisse über dich selbst und die wird Jonathan bei seinen kommenden Turnieren nutzen.“