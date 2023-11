Favorit war eine Nummer zu groß

Bundesliga A1

Wieselburg 1 – Wr. Neustadt 1 2:6. Im Heimspiel gegen den Meisterschaftsmitfavoriten aus dem Industrieviertel reichte es für die Erlauftaler zu keinem Matchpunktegewinn. Lediglich Gregor Karner schaffte es in der Freien Partie, das Spiel gegen Manfred Schrafl nach ausgeglichenem Kampf mit einer Schlussserie von 59 Points doch noch zu seinen Gunsten zu entscheiden (Endstand 300:291).

Ohne den Funken einer Chance war Florian Hirschl in der Cadre-Partie gegen Horst Ederl.

Der Wr. Neustädter gewann überlegen mit 200:56 in 12 Aufnahmen.

Im Einband hielt Bernd Schiller mit Andreas Reichner, dem oftmaligen österreichischen Meister in dieser Disziplin, lange Zeit sehr gut mit, ehe der Wr. Neustädter mit einer Serie von 31 Points zum entscheidenden Schlag ansetzte und schließlich mit 125:88 in 21 Aufnahmen die Partie für sich entschied.

In der Disziplin Dreiband musste sich Udo Baumgartner gegen Gerhard Straub leider ebenfalls knapp geschlagen geben. Nach ausgeglichenem Spiel, in dem mehrmals die Führung wechselte, hatte Straub am Ende den längeren Atem und siegte mit 44:40 dank einer Serie von 6 Points knapp vor Ende der Partie. Am kommenden Wochenende finden alle drei Rückrundenpartien (in Melk, Wr. Neustadt und Mariahilf) statt, wobei es im Kampf um den Verbleib in der Liga ganz wichtig wäre, gegen das Tabellenschlusslicht Mariahilf in Wien zu punkten.



Bundesliga B1:

Floridsdorf 1 - Wieselburg 2 4:4 . Wieselburgs zweiter Garnitur gelingt es, aus Wien Floridsdorf einen Zähler zu entführen.

Andreas Zwettl war in der Freien Partie gegen Hans Macholan trotz guter Leistung ohne Chance (60:200 in 10 Aufnahmen). In großartiger Form agiert momentan Gerhard Steiner im Cadre 35/2. Mit 150:74 in nur 9 Aufnahmen deklassierte er seinen Gegner Karl Schauer förmlich.

Für den weiteren Sieg, der zum Unentschieden nötig war, sorgte Oldboy Gerhard König in der Disziplin Einband (67:44 in 30 Aufnahmen), während Dieter Gröbner im Dreiband seine gewohnte Form nicht auf den Tisch brachte und gegen Wilhelm Destefani mit 27:34 das Nachsehen hatte.



WBA 2 - Wieselburg 2 6:2 . In der zweiten Partie des Wochenendes gelang gegen die Mannschaft aus dem 15. Wiener Gemeindebezirk leider kein Punktegewinn.

Lediglich Cadre-Spieler Gerhard Steiner blieb abermals erfolgreich und sorgte mit dem 150:101-Sieg gegen Wolfgang Rosenthaler für das einzige Erfolgserlebnis in dieser Begegnung.

Andreas Zettl (Freie Partie), Gerhard König (Einband) und Dieter Gröbner (Dreiband) blieben unter ihren Erwartungen und verloren jeweils ihre Partien.



Ö-Cup Gruppe West

Wieselburg 3 - Amstetten 3:6

Auch für Wieselburg 3 reichte es mit der neu formierten Truppe zu keinem Punktgewinn gegen die routinierteren Amstettner, zumal mit Benjamin Obermann und Leo Pirringer zwei noch sehr junge Spieler bei den Erlauftalern am Tisch stehen. Beide konnten trotz passabler Leistungen noch zu wenig Paroli bieten und verloren ihre Partien.

Auch für Kurt Hackl nahm eine über weite Strecken ausgeglichene Partie mit einer 67:72-Niederlage ein unglückliches Ende. Neben dem zugesprochene Partiepunkt für den Einsatz eines Juniorenspielers sorgte Wolfgang Karner mit dem einzigen Sieg der Wieselburger (150:54 in 20 Aufnahmen) für die beiden weiteren Partiepunkte.