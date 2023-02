Gregor Karner mit einer Sternstunde

Werbung

Was für eine Sternstunde für den Wieselburger Gregor Karner in der 1. Klasse Cadre 35/2. Dank einer fehlerlosen Partie zog Karner ins Finale ein.

Das Verbandsfinale in der 1. Klasse – Disziplin Cadre 35/2, welches in Wieselburg ausgetragen wurde, brachte hochklassigen Billardsport. In zwei Gruppen wurde um die begehrten Punkte und den Einzug in die Finalrunde gekämpft. In der Gruppe A setzte sich der Wieselburger Lokalmatador Gregor Karner mit drei überlegenen Siegen durch. Aus Gruppe B schafften der Wr. Neustädter Andreas Reichner und der Pottendorfer Gerald Leeb den Sprung ins Halbfinale.

Im Halbfinale war es dann so weit. Dem Wieselburger Gregor Karner gelang erstmals in dieser Disziplin eine fehlerlose Partie und sorgte damit für eine Sternstunde sowohl für ihn persönlich als auch für den ganzen Verein. 200:2 in einer einzigen Aufnahme hieß das Ergebnis in dieser denkwürdigen Partie. Sein Gegner in dieser Begegnung, der Pottendorfer Gerald Leeb, war vom souveränen Vortrag des Wieselburgers ebenfalls sehr angetan und zollte ihm großen Respekt. Im Finale hatte dann allerdings Andreas Reichner den längeren Atem und siegte gegen Karner

Mit 200:94 in fünf Aufnahmen. Sieger Reichner hatte mit einem Gesamtpunkteschnitt von 42,108 einen von ihm noch nie gespielten Wert erreicht und auch der zweitplatzierte Gregor Karner stellte mit einem Schnitt von 35,760 einen neuen persönlichen Rekord auf. Den dritten Platz im Turnier sicherte sich der Wr. Neustädter Horst Ederl mit einem knappen Sieg über den Pottendorfer Gerald Leeb. Die drei erstplatzierten Spieler haben sich für die ÖM qualifiziert.