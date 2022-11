Wieselburg erfüllte Plansoll für den Herbst

Werbung

Bundesliga B2

Die zweite Wieselburger Mannschaft feierte einen 6:2-Sieg über West Wien. Damit holten die Heimischen die einkalkulierten Punkte. In der Freien Partie setzte es die einzige Niederlage. Andreas Zettl musste sich gegen Wolfgang Dutzler mit 142:190 in 20 Aufnahmen geschlagen geben. In einer lange Zeit ausgeglichenen Cadre-Partie gelang es Florian Hirschl, sich noch entscheidend abzusetzen und er siegte gegen Bernhard Walther mit 150:117 in 17 Aufnahmen. Zu alter Stärke zurückgefunden hat Einbandspieler Gerhard König. Beim 100:52 Sieg in 24 Aufnahmen war sein gegenüber Ernst Horvath ohne Chance. Ein dominanter Auftritt von Helmut Gröbner in der Disziplin Dreiband bescherte ihm einen sicheren 28:23 Sieg gegen Peter Waitz. Damit ist das Punkte-Plansoll für Herbstsaison erfüllt.

Dafür setzte es gegen die zu favorisierenden St. Pöltner eine 2:6-Niederlage. Die Landeshauptstädter gewannen bisher alle Partien und der Lauf ging auch gegen die Braustädter weiter. Dem Spielverlauf nach wäre aber sogar eine Sensation gegen die an diesem Tag schwächelnden St. Pöltner möglich gewesen. Doch leider erreichten auch die Heimischen nicht ihre Bestform. So blieb lediglich Florian Hirschl im Cadre 35/2 gegen Martin Mader unerwartet überlegen mit 150:54 in neun Aufnahmen erfolgreich. Während für Helmut Gröbner im Dreiband gegen Alfred Nebuda nichts zu holen war (18:40 in 48 Aufnahmen), wären die Freie Partie und die Einband-Partie gegen keineswegs überzeugende Gegner zu gewinnen gewesen. Andreas Zettl (Frei) verlor jedoch gegen Markus Schilkowitz-Hannabach mit 105:126 und Gerhard König (Einband) hatte gegen Walter Lawitz knapp mit 58:64 das Nachsehen.

Ö-Cup Freie Partie

Wieselburgs dritte Garnitur fixierte mit dem Auswärtssieg in der Landeshauptstadt den Herbstmeistertitel. Wolfgang Karner (150:21 in 13 Aufnahmen) und Michael Tiritas (60:31 in 20 Aufnahmen) siegten ungefährdet. Kurt Hackl hatte bei seinem knappen 43:39-Sieg diesmal etwas mehr zu kämpfen. Lediglich Junior Benjamin Obermann konnte seinem Gegner nicht Paroli bieten und verlor klar mit 21:60 in 22 Aufnahmen. Der 7. Partiepunkt der Wieselburger resultiert aus dem Einsatz eines Juniorenspielers.

Staatsmeisterschaft Cadre 47/2 am Matchbillard

Gregor Karner qualifizierte sich für die Staatsmeisterschaft Cadre 47/2 am Matchbillard und schlug sich dabei achtbar. Am Ende sprang der fünfte Rang heraus.

In Wien zeigte der Wieselburger abermals eine aufsteigende Leistungskurve. Karner verbesserte sich im Generaldurchschnitt auf beinahe 8,00 und blieb in zwei Begegnungen gegen den Pottendorfer Gerald Leeb (196:109) und den Wiener Christoph Höpfler (225:152) erfolgreich. In der ersten Partie gegen den Wr. Neustädter Andreas Reichner schrammte Gregor Karner nur knapp am Sieg und somit am vierten Gesamtrang vorbei (131:137-Niederlage).

Neuer Staatsmeister wurde aufgrund des besseren Generaldurchschnittes der Wiener Arnim Kahofer (Generaldurchschnitt 56,96) vor seinem punktegleichen Clubkollegen Michael Hikl (Generaldurchschnitt 23,983) und dem Grazer Gerold Cerovsek (20,787), ebenfalls punktegleich mit dem Sieger.